Инцидент произошел в подъезде одного из домов по улице Якубовского в Могилеве: на 44-летнюю горожанку набросился незнакомый мужчина. Как после рассказала милиционерам перепуганная дама, он без объяснения причин начал ее душить.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова уточнила:
– Под подозрение попал 36-летний не работающий, ранее не судимый житель областного центра. Как установили сотрудники уголовного розыска, в тот вечер он был пьян, вел себя агрессивно. Заметив идущую впереди женщину, схватил ее за горло, попытался душить. Ей удалось вырваться, она вызвала милицию. Позже выяснилось, что нападавший перепутал потерпевшую со своей знакомой, к которой испытывал сильную неприязнь. Они похожи внешне: по телосложению, цвету волос, а дело было вечером, в подъезде – темно.
В отношении могилевчанина, который нанес землячке телесные повреждения, возбуждено уголовное дело.
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Могилевчанин напал на землячку, перепутав ее со знакомой
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ