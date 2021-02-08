Могилевчанин хранил обрез в сарае. Степень опасности оружия оценили эксперты

В итоги было установлено, что обрез был изготовлен самодельным способом из одноствольного охотничьего ружья «ИжК» 20-го калибра. Также, согласно заключению специалистов, это оружие пригодно для выстрелов, но стрелять из него опасно.По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.