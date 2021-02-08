Эксперты-баллисты исследовали оружие, изъятое у могилевчанина. Главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская уточнила:
– Предмет, похожий на ствол оружия, со спусковым механизмом сотрудники милиции обнаружили и изъяли в ходе осмотра места происшествия в сарае у горожанина 1988 года рождения. Эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области провели его судебную баллистическую экспертизу.
В итоги было установлено, что обрез был изготовлен самодельным способом из одноствольного охотничьего ружья «ИжК» 20-го калибра. Также, согласно заключению специалистов, это оружие пригодно для выстрелов, но стрелять из него опасно.
По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
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Могилевчанин хранил обрез в сарае. Степень опасности оружия оценили эксперты
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