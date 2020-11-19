Могилевчанин читал переписку жены: возбуждено уголовное дело

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– пояснили в МВД.Сотрудники уголовного розыска установили: руку к этому приложил супруг потерпевшей, с которым она разводилась.Выяснилось, что в тот день 33-летний мужчина пришел к супруге ближе к концу рабочего дня, но ее в кабинете на тот момент не было. Женщина отлучилась по рабочим вопросам, кабинет оставила открытым. Ревнивый муж решил воспользоваться случаем. Он стал читать переписки. Так увлекся, что в момент возвращения женщины в кабинет спрятался в шкафу и продолжил поиски истины, когда она закрыла кабинет и ушла домой.Компромата на свою избранницу так и не нашел, но решил пообщаться с представителями организаций. Отправленные сообщения удалил и покинул помещение через окно.В качестве оправдания подозреваемый избрал вспыхнувшую ревность. Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности.