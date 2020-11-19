Горожанина привлекут к ответственности за несанкционированный доступ к личной информации, сообщает БЕЛТА.
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– В конце сентября в Могилевский РОВД обратилась сотрудница одного из городских предприятий. Женщина пожаловалась: во время ее отсутствия в рабочем кабинете кто-то читал ее переписку в мессенджере Viber на компьютере и даже разослал сообщения контактам. Злоумышленник вступил в деловую переписку с партнерами предприятия и поставщиками, с которыми обговаривал вопросы закупок и стоимости товара, – пояснили в МВД.
Сотрудники уголовного розыска установили: руку к этому приложил супруг потерпевшей, с которым она разводилась.
Выяснилось, что в тот день 33-летний мужчина пришел к супруге ближе к концу рабочего дня, но ее в кабинете на тот момент не было. Женщина отлучилась по рабочим вопросам, кабинет оставила открытым. Ревнивый муж решил воспользоваться случаем. Он стал читать переписки. Так увлекся, что в момент возвращения женщины в кабинет спрятался в шкафу и продолжил поиски истины, когда она закрыла кабинет и ушла домой.
Компромата на свою избранницу так и не нашел, но решил пообщаться с представителями организаций. Отправленные сообщения удалил и покинул помещение через окно.
В качестве оправдания подозреваемый избрал вспыхнувшую ревность. Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности.
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Могилевчанин читал переписку жены: возбуждено уголовное дело
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ