Могилевчанин без ведома матери оформил кредит на ее паспорт и не стал выплачивать его

В оперативно-дежурную службу милиции с заявлением обратился представитель могилевского магазина электронной техники: один из покупателей оформил кредит на общую сумму в 2329 рублей, но не выплачивает.

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:

– Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего: договор на выдачу кредита заключил 19-летний нигде не работающий молодой человек. Помощь в оформлении необходимых документов ему оказала знакомая, работающая в упомянутом выше магазине. Девушке было достаточно паспорта матери парня, который убедил ее, что самостоятельно будет выплачивать кредит, взятый на родительницу. Однако вместе с взятой в кредит электротехникой исчез, перестал отвечать на телефонные звонки и не платил указанную в договоре сумму.

Сейчас часть похищенного изъята. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кирилловича, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.