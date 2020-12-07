33-летний директор одной из могилевских организаций обратился в милицию за помощью: с территории его строящегося дома на улице Встречной исчезла шлифовальная машинка и плиты для утепления стен. Сотрудники Ленинского РОВД Могилева выяснили – к краже причастен не случайный прохожий, а строитель, которого мужчина сам и нанял в помощники.
- 34-летний могилевчанин, который подрабатывал у владельца дома, имел свободный доступ на территорию, и в один из дней пришел туда в отсутствие хозяина, забрал чужое имущество, - уточняет официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова. – И хотя он уже в полном объеме возместил причиненный ущерб, ответственность за совершенное будет нести - в отношении него возбуждено уголовное дело.
Кстати, случай не единственный. У другого работодателя наемный работник недавно тоже «увел» инструмент - шуруповерт стоимостью более 330 рублей. Похищенное, как и в первом случае, изъято, но покусившемуся на чужое придется ответить за содеянное по закону.
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Могилевчане жалуются на мастеров, которые крадут строительные инструменты
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович