Могилевчане жалуются на мастеров, которые крадут строительные инструменты

, - уточняет. –Кстати, случай не единственный. У другого работодателя наемный работник недавно тоже «увел» инструмент - шуруповерт стоимостью более 330 рублей. Похищенное, как и в первом случае, изъято, но покусившемуся на чужое придется ответить за содеянное по закону.