Новое в кибермошенничестве: просят не перезванивать в банк и грозят уголовной ответственностью

В милицию обратился 57-летний житель Могилева. На его мобильный телефон в одном из мессенджеров позвонила незнакомка, представилась менеджером местного банка. Она утверждала, что неустановленные лица пытаются оформить от его имени кредит и предположила, что в этом виновен кто-то из сотрудников банка. Чтобы разобраться в ситуации, попросила самостоятельно оформить на свое имя кредит на максимальную сумму, которую одобрят. А после, следуя инструкциям «сотрудницы», необходимо будет зачислить кредитные деньги на расчетный счет, который она укажет. Дескать, эти действия помогут узнать, кто имеет доступ к счетам мужчины и пытается ими воспользоваться.

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова продолжает делиться подробностями:

– В тот же день могилевчанину позвонил со скрытого номера гражданин, который представился полковником милиции, проводящим оперативные мероприятия по выявлению мошенников. Он предупредил, что данная информация секретная, ее нельзя разглашать близким и родственникам, и что в дальнейшем по всем вопросам с ним будет держать связь вышеупомянутая «сотрудница банка».

Доверчивый мужчина выполнил все указания, через инфокиоск перевел 9200 рублей на новый расчетный счет, и мошенники получили доступ к его деньгам. Позже они попытались убедить его взять еще один кредит в другом банке, но его отговорила супруга, распознавшая обман. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы.

59-летней могилевчанке также поступил звонок от неизвестного, представившегося работником службы безопасности Национального банка. Он утверждал, что кто-то пытается взять кредит на ее имя. Предложил, чтобы изобличить мошенников, оформить кредит самостоятельно. Могилевчанка так и сделала: перевела полученные 8000 рублей на указанный незнакомцем расчетный счет через терминал.

Через день тот же человек убедил доверчивую пенсионерку взять еще один кредит и перевести 3450 рублей на тот же счет. В итоге она перевела злоумышленникам 11450 рублей.

По словам Елены Симоновой, это далеко не все случаи, когда могилевчане стали жертвами мошенничества. В новой преступной схеме злоумышленники от имени службы безопасности банков сообщают о проведении служебного расследования по факту хищения денег клиентов неустановленным сотрудником. При этом просят не звонить в банк, чтобы не помешать расследованию. И даже предупреждают об уголовной ответственности за препятствование расследованию, ссылаясь на произвольные номера статей Уголовного кодекса. Затем звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных органов, продолжающего вводить человека в заблуждение.

В ходе общения мошенники под благовидным предлогом предпринимают попытки получения конфиденциальных данных – к примеру, логин и пароль интернет-банкинга. Они убеждают свою жертву установить приложение из Google Play/App Store: «AnyDesk - удаленное управление», позволяющее получить доступ к счету клиента.

В милиции напоминают:

- Ни под какими предлогами не сообщайте третьим лицам конфиденциальную информацию. Если же есть подозрение, что она стала известна мошенникам, срочно заблокируйте доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге.