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Могилевчан обворовывают и чужие, и близкие

Кошелька с деньгами, а заодно пенсионного удостоверения лишилась в поликлинике 61-летняя могилевчанка. В ожидании своей очереди дама в коридоре положила его на скамеечку, а вспомнила об этом, уже когда вышла из кабинета доктора. Увы, кошелек владелицу не дождался. Его заметила другая пациентка и… прикарманила. Впрочем, потратить чужие деньги не успела, поскольку вскоре ее личность была установлена. В отношении 59-летней жительницы Могилевского района возбуждено уголовное дело. Впрочем, обворовывают могилевчан не только посторонние, но и близкие – друзья, приятели.

Фото носит иллюстративный характер

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 68-летняя могилевчанка, рассказавшая, что из ее квартиры по улице Минское шоссе исчез мобильный телефон. 

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили: к произошедшему причастна 38-летняя неработающая горожанка, приятельница потерпевшей, о которой та и подумать ничего плохого не могла. Выяснилось, что дамы вместе коротали вечер, а когда хозяйка в очередной раз вышла из комнаты, ее сотовый перекочевал в сумочку гостьи.

Аналогичная история произошла с 47-летней могилевчанкой, из квартиры которой, что на улице Лазаренко, гость украл мобильник стоимостью 605 рублей. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева, майора милиции Игоря Кириловича, приглашая к себе в гости приятеля, дама не знала о его уголовном прошлом, а оно богатое: он неоднократно был ранее судим за хулиганство, грабеж и многочисленные кражи. 

Гаджеты возвращены законным владельцам, в отношении тех, кто позарился на чужое, возбуждены уголовные дела.

Фото: pixabay.com
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