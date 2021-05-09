Могилев начинает праздновать День Победы

На площади Славы уже развернулась выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. Дети с интересом изучают необычные экспонаты. К слову, здесь же, близ могилевской Ратуши, развернут и 100-метровый флаг. Такое действо в Могилеве пройдет впервые. Еще одна особенность этого года – к празднику откроется магазин государственной символики Республики Беларусь.Праздничные площадки сегодня будут работать по всему городу. Так, возле Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов пройдет молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс».Патриотическая акция «Скажи свое слово за мир!» обещает удивить литературной музыкально-пластической композицией «Марыйка», посвященной жителям старшей сестры Хатыни – деревни Борки в Кировском районе. В Печерском лесопарке состоится праздничный концерт «Победная весна!». В «Вальсе Победы» в рамках общереспубликанской акции «Белой Руси» закружатся у городской Ратуши.Завершится день патриотической акцией «Споем «День Победы» и праздничным фейерверком.