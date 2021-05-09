Несмотря на раннее время, на центральной площадке города Могилева – площади Славы уже собираются люди. Горожане пришли сюда с родственниками, друзьями. Вскоре здесь начнется праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – «В сердцах поколений – Великая Победа!». Он соберет руководство области и города, ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций, трудовых коллективов и молодежь.
На площади Славы уже развернулась выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. Дети с интересом изучают необычные экспонаты. К слову, здесь же, близ могилевской Ратуши, развернут и 100-метровый флаг. Такое действо в Могилеве пройдет впервые. Еще одна особенность этого года – к празднику откроется магазин государственной символики Республики Беларусь.
Праздничные площадки сегодня будут работать по всему городу. Так, возле Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов пройдет молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс».
Патриотическая акция «Скажи свое слово за мир!» обещает удивить литературной музыкально-пластической композицией «Марыйка», посвященной жителям старшей сестры Хатыни – деревни Борки в Кировском районе. В Печерском лесопарке состоится праздничный концерт «Победная весна!». В «Вальсе Победы» в рамках общереспубликанской акции «Белой Руси» закружатся у городской Ратуши.
Завершится день патриотической акцией «Споем «День Победы» и праздничным фейерверком.
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Могилев начинает праздновать День Победы
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