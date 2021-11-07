Могилевчанин нанес смертельные ножевые ранения своему товарищу: возбуждено уголовное дело

Предварительно установлено, что хозяин квартиры и его 52-летний знакомый вместе распивали спиртное. В ходе застолья они поссорились. В результате чего гость нанес несколько ножевых ранений своему собутыльнику. От полученных травм последний скончался на месте.Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области осмотрено место происшествия, изъяты следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования.Действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Он задержан. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.Фото: СК