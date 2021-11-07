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  2. Могилевчанин нанес смертельные ножевые ранения своему товарищу: возбуждено уголовное дело

Могилевчанин нанес смертельные ножевые ранения своему товарищу: возбуждено уголовное дело

В субботу, 6 ноября в Могилеве было обнаружено тело 62-летнего мужчины по его месту жительства. Подробности случившегося сообщаются в Telegram-канале Следственного комитета.


Предварительно установлено, что хозяин квартиры и его 52-летний знакомый вместе распивали спиртное. В ходе застолья они поссорились. В результате чего гость нанес несколько ножевых ранений своему собутыльнику. От полученных травм последний скончался на месте.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области осмотрено место происшествия, изъяты следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования.

Действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Он задержан. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.

Фото: СК
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