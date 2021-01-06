«Моему мужу уже год не платят зарплату!» В КГК прошла «горячая линия» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля, говорит, что за последние 7 лет по официальной статистике количество предприятий, которые не выплатили зарплату своим сотрудникам, снизилось почти в 10 раз. 1 января 2021 года по оперативной информации, количество таких предприятий – 74. При этом 63 из них располагаются в Витебской области. Общая задолженность перед работниками составляет 4,3 млн рублей.
История из БорисоваНа "горячую линию" КГК дозвонился пенсионер из Борисова. Он работал сторожем на одном из местных заводов. 1 декабря написал заявление на увольнение. Его уволили, но зарплату так и не выплатили. Дедушка живет в Борисовском районе и говорит, что теперь у него нет даже денег доехать в местную госинспекцию труда, чтобы написать заявление. Специалисты комитета взяли ситуацию на контроль.
Гродно. Не платят зарплату, не оплачивают больничныеПавел из Гродно дозвонился на "горячую линию", потому что уже не знает, как быть дальше. Фирма, в которой он работал, должна ему более 1000 рублей.
– Мне не платят зарплату (с сентября, включая неоплаченные больничные) и не хотят увольнять, трудовую не отдают. А я единственный кормилец в семье. Я уже нашел новую работу, но без трудовой не могу устроиться. Стаж уже 16 лет, новую трудовую книгу заводить не хочется. 2 января я написал электронное обращение в госинспекцию по труду. Никакой реакции.
– Обращение рассматривается минимум 15 дней. Поэтому рано делать какие-то выводы.
– Спасибо, понятно.
– Ваш вопрос мы берем на контроль.
С сентября не заплатили и работникам строительной частной компании, которые трудились по договорам подряда:
– Наш договор закончился 31 августа. Но нас не уведомили, что он закончился. А работали мы до ноября.
– Вы вправе обратиться в суд, – говорит Виктор Бурло.
– Только через суд?
– Да, потому что у вас договор подряда, это гражданско-правовые взаимоотношения.
Александр из Минска работает на частную компанию по ремонту авто. Утверждает, что трудится уже два месяца, но ему еще ни разу не выплатили зарплату:
– Заработную плату не платят, спецодежду не выдают, техника безопасности не соблюдается. Хочу уволиться и забрать свои деньги. Но не дают.
– А Вы уже обращались куда-то?
– Звонил в налоговую, в департамент. Но туда нужно ехать с заявлением. А я работаю с 9 до 18. Там уже все закрыто к этому времени. Увидел, что у вас "прямая линия". Решил позвонить.
– Спасибо за информацию. Разберемся.
Нюансы зарплаты в конвертахЕлена из Борисова позвонила на "горячую линию", потому что волнуется за то, что нарушены трудовые права ее мужа:
– В течение года он не получает зарплату в полном объеме. Работает в организации водителем-дальнобойщиком. Ему бросают на карту часть денег. Можно сказать, в размере прожиточного минимума. Раньше остальное давали в конверте, теперь не дают. Кормят завтраками, то летом дадим, то к Новому году. А теперь мы сидим без денег.
– Он работает по контракту или договору?
– По контракту. Заработная плата у него зависит от количества рейсов. Но сколько бы он рейсов не сделал, ему дают только за один рейс. Мы никуда не обращались, боялись лишиться работы. Но уже нет сил терпеть это. По подсчетам мужа, ему должны 100 тысяч российских рублей. Его коллегам – по 450 тысяч. Вы нам поможете?
– Я записал ваши данные. Постараемся что-то сделать.
В основном обратившиеся на "горячую линию" граждане задавали вопросы по несвоевременной выплате заработной платы. При этом многие обращения касались вопроса исполнения судебных решений. Иные дозвонившиеся интересовались нюансами соблюдения договоров подряда. Всем заявителям специалист дал рекомендации.
Что делать, если не выплатили зарплату вовремя?Виктор Бурло советует в первую очередь уточнить у нанимателя, почему зарплата так и не была выплачена:
– Нужно написать заявление на имя руководителя. Форма его не так важна, главное – содержание.
Если ответ начальства не устроит или не будет получен, стоит обратиться в территориальный орган Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты с заявлением:
– Департамент рассмотрит его и выяснит причину, почему не выплачены деньги. Комитет государственного контроля тоже принимает такие заявления.
Виктор Бурло также напомнил о том, что важно не упустить время обращения в суд. Если нарушены трудовые права граждан, они могут обратиться в суд не позднее трех месяцев с момента нарушения прав.
СПРАВКА СБ. Административная ответственность для юридических лиц за несвоевременную выплату заработной платы составляет до 100 базовых величин, для физических лиц – от 4 до 20 базовых величин. Если заработную плату выплатили до момента привлечения к административной ответственности, размер штрафа снижается в два раза.