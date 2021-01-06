«Моему мужу уже год не платят зарплату!» В КГК прошла «горячая линия» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы

История из Борисова

Гродно. Не платят зарплату, не оплачивают больничные

Нюансы зарплаты в конвертах

Что делать, если не выплатили зарплату вовремя?

СПРАВКА СБ. Административная ответственность для юридических лиц за несвоевременную выплату заработной платы составляет до 100 базовых величин, для физических лиц – от 4 до 20 базовых величин. Если заработную плату выплатили до момента привлечения к административной ответственности, размер штрафа снижается в два раза.

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля, говорит, что за последние 7 лет по официальной статистике количество предприятий, которые не выплатили зарплату своим сотрудникам, снизилось почти в 10 раз. 1 января 2021 года по оперативной информации, количество таких предприятий – 74. При этом 63 из них располагаются в Витебской области. Общая задолженность перед работниками составляет 4,3 млн рублей.На "горячую линию" КГК дозвонился пенсионер из Борисова. Он работал сторожем на одном из местных заводов. 1 декабря написал заявление на увольнение. Его уволили, но зарплату так и не выплатили. Дедушка живет в Борисовском районе и говорит, что теперь у него нет даже денег доехать в местную госинспекцию труда, чтобы написать заявление. Специалисты комитета взяли ситуацию на контроль.Павел из Гродно дозвонился на "горячую линию", потому что уже не знает, как быть дальше. Фирма, в которой он работал, должна ему более 1000 рублей.С сентября не заплатили и работникам строительной частной компании, которые трудились по договорам подряда:– говорит Виктор Бурло.Александр из Минска работает на частную компанию по ремонту авто. Утверждает, что трудится уже два месяца, но ему еще ни разу не выплатили зарплату:Елена из Борисова позвонила на "горячую линию", потому что волнуется за то, что нарушены трудовые права ее мужа:В основном обратившиеся на "горячую линию" граждане задавали вопросы по несвоевременной выплате заработной платы. При этом многие обращения касались вопроса исполнения судебных решений. Иные дозвонившиеся интересовались нюансами соблюдения договоров подряда. Всем заявителям специалист дал рекомендации.Виктор Бурло советует в первую очередь уточнить у нанимателя, почему зарплата так и не была выплачена:Если ответ начальства не устроит или не будет получен, стоит обратиться в территориальный орган Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты с заявлением:Виктор Бурло также напомнил о том, что важно не упустить время обращения в суд. Если нарушены трудовые права граждан, они могут обратиться в суд не позднее трех месяцев с момента нарушения прав.