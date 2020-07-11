"Мое сердце бесповоротно отдано этой земле, всем белорусам": Президент принял участие в празднике "Купалье" в Александрии

Александр Лукашенко принял участие в празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который проходит в агрогородке Александрия.

- Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Моё сердце здесь, с вами. Оно окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу, - подчеркнул Глава государства.

Народу, акцентировал Президент, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.

- Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.

Александр Лукашенко отметил, что подъезжая к Александрии, задумался над самым главным:

- Самое главное - это то, что время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы проводили здесь первый праздник, а сегодня уже больше десятка провели здесь, на этой благодатной доброй земле. На берегу этой прекрасной реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов. И я всем сердцем счастлив сегодня приветствовать вас на этой гостеприимной александрийской земле.

Президент добавил: он очень рад, что сегодня здесь собралось столько гостей.

- Посмотрели друг другу в глаза, поговорили со старшими и старыми товарищами, обрели

новых друзей. Мы вдохнули полной грудью летний, наполненный ароматом меда и

зреющих колосьев воздух белорусских полей. Мы услышали пение птиц, увидели и еще увидим звездное небо без городских огней, - сказал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, здесь, в Александрии, есть возможность погрузиться в то, что было самым обычным в босоногом детстве, но стало для многих в современном мире настоящей роскошью.

- Такую прекрасную возможность вот уже более 10 лет дает нам этот народный фестиваль с удивительно тёплой, доброй и светлой aтмосферой. Сотни тысяч зрителей, хозяева ремесленных и фермерских подворий, белорусские и зарубежные артисты, стремящиеся приехать к нам (и этот непростой год не исключение), не просто стали друзьями, а породнились. Ведь искренняя дружба и желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний, - добавил он.

Александр Лукашенко отметил, что таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, сегодня немного:

- Это, можно сказать, репетиция основной нашей встречи, основного нашего праздника, который состоится буквально через несколько дней в великом славянском городе Витебске.

Фото БЕЛТА