Итальянский дом моды Gucci выиграл тендер на поставку костюмов для вождя мирового пролетариата. Об этом сообщает издание "Панорама".
Минкульт России объявил результаты тендера еще в августе 2020 года. Согласно итогу торгов бренд будет поставлять костюмы до 2024 года. Кроме того, одежду компании будет носить обслуживающий персонал и охрана Мавзолея, где находится Ленин.
Официальные представители бренда заявили, что очень горды тем, что им выпала такая возможность. Они считают, что такая личность как Ленин должен быть в одежде самого высокого класса, даже если его уже нет в живых.
К слову, за право поставлять одежду для российского революционера также боролись такие бренды, как YSL и Supreme, однако комиссия не оценила их заявки. Бренды хотели, чтобы в Мавзолее появилось больше мумий – это позволило бы показывать больше актуальных моделей. Председатель комиссии Вячеслав Зайцев охарактеризовал это предложение как «неприемлемое».
Фото: panorama.pub
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Модный дом Gucci будет поставлять костюмы для Ленина
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