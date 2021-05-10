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Модные украшения 2021 года: главные новинки и тренды

Украшения являются важными деталями любого образа, поскольку дополняют и завершают его. При неправильном выборе ювелирных изделий или бижутерии можно получить обратный эффект, заключающийся в перегруженности силуэта и неуместности некоторых элементов. Об этом на своем YouTube-канале рассказала стилист Анна Якименко.


В новом сезоне, считает стилист, актуален минимализм.

– Помните, что современные украшения – это изделия минималистичные, лаконичные и простые. Они хорошо смотрятся как днем, так и вечером, – сказала Анна Якименко.

Стилист добавила, что дополнять вещи следует как ювелирными изделиями, так и бижутерией. Можно также рассмотреть смешанные варианты, когда в одном образе сочетаются драгоценные и недрагоценные металлы.

– Очень хорошо работают украшения, которые расположены в районе лица, то есть серьги и цепочки. Обратите на них особое внимание, потому что металлический блеск подсвечивает лицо и освежает его, – отметила стилист.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение цепям крупного и среднего размера. Их можно в несколько рядов дополнять тонкими цепочками.

Среди сережек особенно актуальны кафы и массивные изделия лаконичного дизайна.

В моду, по словам Анны Якименко, вернулись фенечки и самодельные браслеты из бусин. Изделия можно носить не только на руках, но и на ногах.

– Такое решение станет очень интересной нотой в вашем образе, – резюмировала стилист.

Фото: pixabay.com
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