Модные украшения 2021 года: главные новинки и тренды

Украшения являются важными деталями любого образа, поскольку дополняют и завершают его. При неправильном выборе ювелирных изделий или бижутерии можно получить обратный эффект, заключающийся в перегруженности силуэта и неуместности некоторых элементов. Об этом на своем YouTube-канале рассказала стилист Анна Якименко.
В новом сезоне, считает стилист, актуален минимализм.
– Помните, что современные украшения – это изделия минималистичные, лаконичные и простые. Они хорошо смотрятся как днем, так и вечером, – сказала Анна Якименко.
Стилист добавила, что дополнять вещи следует как ювелирными изделиями, так и бижутерией. Можно также рассмотреть смешанные варианты, когда в одном образе сочетаются драгоценные и недрагоценные металлы.
– Очень хорошо работают украшения, которые расположены в районе лица, то есть серьги и цепочки. Обратите на них особое внимание, потому что металлический блеск подсвечивает лицо и освежает его, – отметила стилист.
Специалист посоветовала отдавать предпочтение цепям крупного и среднего размера. Их можно в несколько рядов дополнять тонкими цепочками.
Среди сережек особенно актуальны кафы и массивные изделия лаконичного дизайна.
В моду, по словам Анны Якименко, вернулись фенечки и самодельные браслеты из бусин. Изделия можно носить не только на руках, но и на ногах.
– Такое решение станет очень интересной нотой в вашем образе, – резюмировала стилист.
Фото: pixabay.com
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