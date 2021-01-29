Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by высказала студентка факультета журналистики БГУ, модератор сегодняшней встречи Президента со студенческой молодежью в Белгосуниверситете Анастасия Рудзкая:
– Это был очень полезный диалог. А кроме того, отличная интерактивная площадка для того, чтобы каждый студент мог высказаться. Мы получили ответы на самые волнующие вопросы. Те, которые сейчас в большей степени волнуют молодежь и все студенчество. Ведь в какой-то мере именно они формируют определенный вектор для движения вперед. Очень круто, что вместе с нами были и студенты из регионов. Кроме того, вести мероприятие такого масштаба, не буду скрывать, было достаточно волнительно. Однако, несмотря на то что на встрече поднимались важные темы, в том числе политического характера, в аудитории царила дружественная атмосфера.
Александр Лукашенко, к слову, подарил Анастасии ручку. Журналисты поинтересовались, как она ее будет использовать:
– Будет ли она для меня просто сувениром или я ей буду писать, пока еще не решила.
Фото: БЕЛТА
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Модератор сегодняшней встречи с Президентом: именно молодежь формирует вектор для движения вперед
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