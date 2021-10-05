Модельный бизнес и казино: где работала певица Слава, прежде чем стать популярной

О своем пути к популярности российская исполнительница Слава рассказала в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Знаменитость поделилась, что до того, как попасть на сцену, работала на двух работах – моделью и в казино. Слава в то время снялась в клипе Михаила Шуфутинского и Владимира Преснякова.
– Я работала хостес в казино, встречала гостей у дверей. В какой-то момент я очень сильно простыла. Так, что у меня началось сильное кровотечение. Охранники меня быстро доставили в больницу. Там меня сразу прооперировали, потом я долго восстанавливалась. Когда поправилась, мы с подругами решили отметить это и пошли в караоке-клуб, который недавно открылся. Пою я хорошо: у нас в семье такой талант есть и у мамы, и у бабушки. Потом ко мне подошел мужчина, дал свою визитку, на ней было написано "Сергей Кальварский". Я сначала не поняла, кто это. Но потом мы встретились, он предложил попробовать себя в таком жанре, как R'n'b, – вспоминает она.
На следующий день, как рассказала звезда, она познакомилась со своим будущим супругом бизнесменом Анатолием Данилицким. У пары есть общая дочь.
Фото: instagram.com/nastya_slava