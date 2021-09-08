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  2. Модель пожаловалась на отсутствие подружек из-за их любвеобильных парней

Модель пожаловалась на отсутствие подружек из-за их любвеобильных парней

27-летняя американская модель Мория Миллз рассказала, что мешает ей заводить подруг. Об этом сообщает Lenta.ru.
 
Фото из Instagram модели

По словам девушки, ей сложно дружить с женщинами из-за того, что их любвеобильные парни якобы хотят встречаться с ней. Миллз поделилась, что из-за отсутствия подруг ей приходится проводить время в одиночестве. 

Модель также добавила, что ей сложно доверять людям, так как она часто становится объектом зависти со стороны женщин. 

– Многие считают меня тщеславной из-за внешности, но на самом деле это не так, – отметила девушка.

Миллз рассказала, что ей льстит внимание противоположного пола и она любит, когда ее приглашают на свидания.

У модели есть страница в Instagram, на которую подписано около 90 тысяч человек. Мория увлекается пением и хочет построить карьеру в музыкальной индустрии. 
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