Модель пожаловалась на отсутствие подружек из-за их любвеобильных парней

Фото из Instagram модели

По словам девушки, ей сложно дружить с женщинами из-за того, что их любвеобильные парни якобы хотят встречаться с ней. Миллз поделилась, что из-за отсутствия подруг ей приходится проводить время в одиночестве.Модель также добавила, что ей сложно доверять людям, так как она часто становится объектом зависти со стороны женщин., – отметила девушка.Миллз рассказала, что ей льстит внимание противоположного пола и она любит, когда ее приглашают на свидания.У модели есть страница в Instagram, на которую подписано около 90 тысяч человек. Мория увлекается пением и хочет построить карьеру в музыкальной индустрии.