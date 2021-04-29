Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начинает работу в Лиде

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Мобильный пункт оборудовали в одном из самых популярных и посещаемых жителями города и района мест – гипермаркете по улице Красноармейской. Пункт оснащен всем необходимым, в том числе и морозильной камерой для хранения вакцины.– рассказали в Лидской ЦРБ.Желающий привиться должен быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний. Медики напоминают, что вакцина – двухкомпонентная, поэтому важно получить второй компонент именно на этом пункте.– пояснили медики.Работать пункт при наличии вакцины будет ежедневно, кроме праздничных дней. В будни прививку можно будет получить с 16:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 15:00.Кампания по вакцинации от коронавируса в Лидском районе идет активно. Прививки можно сделать в поликлиниках и амбулаториях Лиды, в Березовской городской больнице и даже в сельской местности: прививочный пункт организован в Дитвянской врачебной амбулатории. Также бригады продолжают выезжать на крупные предприятия для вакцинации их работников.