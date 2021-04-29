В райцентре начинает работу первый в области мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Лидскую центральную районную больницу.
Архивное фото
Мобильный пункт оборудовали в одном из самых популярных и посещаемых жителями города и района мест – гипермаркете по улице Красноармейской. Пункт оснащен всем необходимым, в том числе и морозильной камерой для хранения вакцины.
– Сделать прививку на пункте можно бесплатно в порядке живой очереди. Желающий должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Перед процедурой каждого пациента осматривает терапевт, – рассказали в Лидской ЦРБ.
Желающий привиться должен быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний. Медики напоминают, что вакцина – двухкомпонентная, поэтому важно получить второй компонент именно на этом пункте.
– Создание прививочных центров в общественных местах – мировая практика. Это позволяет снизить риск контакта с больными на базе медучреждений, – пояснили медики.
Работать пункт при наличии вакцины будет ежедневно, кроме праздничных дней. В будни прививку можно будет получить с 16:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 15:00.
Кампания по вакцинации от коронавируса в Лидском районе идет активно. Прививки можно сделать в поликлиниках и амбулаториях Лиды, в Березовской городской больнице и даже в сельской местности: прививочный пункт организован в Дитвянской врачебной амбулатории. Также бригады продолжают выезжать на крупные предприятия для вакцинации их работников.
Опубликовано:
509
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начинает работу в Лиде
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: