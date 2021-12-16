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  2. Мобильный прививочный пункт в Глубоком делает вакцинацию более удобной и доступной для населения

Мобильный прививочный пункт в Глубоком делает вакцинацию более удобной и доступной для населения

Прививочный пункт работает в Глубокском районном центре гигиены и эпидемиологии. Специалисты предлагают на выбор российскую или китайскую вакцину. За 2 месяца привито более 1500 человек. Если раньше пункт вакцинации работал только по средам, то теперь сделать прививку, предварительно записавшись по телефону, можно три раза в неделю. 


– Вакцинация от коронавирусной инфекции среди населения района продолжается, – отмечает главврач Глубокского РЦГЭ Алеся Щелкун. – Согласитесь, не каждому удается найти время и возможность приехать в поликлинику. Так появилась идея создать на базе центра гигиены и эпидемиологии, который находится в центре города, мобильный прививочный пункт. Мы также продолжаем информировать граждан о важности вакцинации. Поводов для самоуспокоенности, для того чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Ведь даже при заболевании вовремя проведенная вакцинация защитит от тяжелого протекания болезни и последующих возможных осложнений. 


К слову, в городе проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций и территорий. Накануне праздников мобильный прививочный пункт оформили в новогодней тематике. На входе глубочан встречает снеговик с термометром и в маске. Внутри здания оборудовали камин с тематическим декором. 


Людмила Котович, валеолог Глубокского РЦГЭ отмечает, что праздничная атрибутика настраивает на позитивный лад и создает хорошее настроение, что также очень важно перед вакцинацией.

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Фото: Кристина Хилько
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