Мобильный прививочный пункт в Глубоком делает вакцинацию более удобной и доступной для населения

– Вакцинация от коронавирусной инфекции среди населения района продолжается, – отмечает главврач Глубокского РЦГЭ Алеся Щелкун. – Согласитесь, не каждому удается найти время и возможность приехать в поликлинику. Так появилась идея создать на базе центра гигиены и эпидемиологии, который находится в центре города, мобильный прививочный пункт. Мы также продолжаем информировать граждан о важности вакцинации. Поводов для самоуспокоенности, для того чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Ведь даже при заболевании вовремя проведенная вакцинация защитит от тяжелого протекания болезни и последующих возможных осложнений.
К слову, в городе проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций и территорий. Накануне праздников мобильный прививочный пункт оформили в новогодней тематике. На входе глубочан встречает снеговик с термометром и в маске. Внутри здания оборудовали камин с тематическим декором.
Людмила Котович, валеолог Глубокского РЦГЭ отмечает, что праздничная атрибутика настраивает на позитивный лад и создает хорошее настроение, что также очень важно перед вакцинацией.