Мобильный прививочный пункт в Глубоком делает вакцинацию более удобной и доступной для населения

– отмечаетК слову, в городе проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций и территорий. Накануне праздников мобильный прививочный пункт оформили в новогодней тематике. На входе глубочан встречает снеговик с термометром и в маске. Внутри здания оборудовали камин с тематическим декором.Людмила Котович, валеолог Глубокского РЦГЭ отмечает, что праздничная атрибутика настраивает на позитивный лад и создает хорошее настроение, что также очень важно перед вакцинацией.