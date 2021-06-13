Мобильный музей «Поезд Победы» в Минске – стрим-экскурсия

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Уникальный мобильный музей «Поезд Победы» прибыл в Минск, он состоит из девяти экспозиционных вагонов. В основе интерактивной экспозиции трехмерные панорамы. Весь маршрут по составу позволяет в буквальном смысле переходить от одного периода к другому – годы от предвоенных лет до Великой Победы. Передвижной музей впервые отправился в путь с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020-го. Историко-просветительский проект создали в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. За время работы его посетили уже более 90 тысяч человек. В июне 2021 года совместный проект приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Году народного единства в Беларуси. Смотрите стрим-экскурсию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.