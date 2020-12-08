Мобильный гид для туристов запустят в Гродно

Совсем скоро можно будет скачать приложение. Оно будет работать на русском, английском и польском языках.– отметил начальник отдела спорта и туризма Гродненского облисполкома Евгений Ародь.Приложение будет работать и в онлайн-, и в офлайн-режиме. Даже без доступа к интернету есть возможность пользоваться практически всеми функциями. Мобильный гид будет полезен не только иностранцам, но и туристам из других регионов Беларуси. Он поможет лучше узнать город.Пандемия нанесла серьезный ущерб туристической сфере. Вынужденную паузу в Гродно используют для того, чтобы с возобновлением турпотока предложить гостям много нового и интересного. К слову, Гродно иностранные туристы могут посещать без визы.