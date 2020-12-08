В областном центре разработали приложение для гостей города, сообщает БЕЛТА.
Совсем скоро можно будет скачать приложение. Оно будет работать на русском, английском и польском языках.
"В программе собрана вся необходимая туристу информация. Карты, размещение всех исторических и интересных для гостей объектов, их визуализация, история, дополнительная информация. Есть там и объекты культуры, торговли, общепита, гостиницы и хостелы", – отметил начальник отдела спорта и туризма Гродненского облисполкома Евгений Ародь.
Приложение будет работать и в онлайн-, и в офлайн-режиме. Даже без доступа к интернету есть возможность пользоваться практически всеми функциями. Мобильный гид будет полезен не только иностранцам, но и туристам из других регионов Беларуси. Он поможет лучше узнать город.
Пандемия нанесла серьезный ущерб туристической сфере. Вынужденную паузу в Гродно используют для того, чтобы с возобновлением турпотока предложить гостям много нового и интересного. К слову, Гродно иностранные туристы могут посещать без визы.
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Мобильный гид для туристов запустят в Гродно
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК