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Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках Минска

Контроль скорости с помощью мобильных устройств сегодня будет осуществляться на 11 участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Отмечается, что в период с 12:00 до 24:00 датчики будут фиксировать скорость на 41-м и 53-м км МКАД, где водителям можно передвигаться со скоростью не более 90 км/ч. В это же время мобильные устройства будут работать на ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, д. 45 (60 км/ч), пр. Партизанском, д.147 (60 км/ч).

С 18:30 до 3:00 мобильные контролеры будут установлены на пр. Независимости, д. 161Б. Напомним, что на данном участке разрешено ехать со скоростью 80 км/ч.

С 19:30 до 3:00 осуществлять контроль скорости водителей транспортных средств будут на ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, д. 25 (60 км/ч), пр. Партизанском, д. 75 (60 км/ч), пр. Победителей – пер. Веснинка (80 км/ч).

ГАИ обращает внимание на данную информацию, а также просит водителей соблюдать скоростной режим.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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