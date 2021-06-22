Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках Минска

Отмечается, что в период с 12:00 до 24:00 датчики будут фиксировать скорость на 41-м и 53-м км МКАД, где водителям можно передвигаться со скоростью не более 90 км/ч. В это же время мобильные устройства будут работать на ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, д. 45 (60 км/ч), пр. Партизанском, д.147 (60 км/ч).С 18:30 до 3:00 мобильные контролеры будут установлены на пр. Независимости, д. 161Б. Напомним, что на данном участке разрешено ехать со скоростью 80 км/ч.С 19:30 до 3:00 осуществлять контроль скорости водителей транспортных средств будут на ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, д. 25 (60 км/ч), пр. Партизанском, д. 75 (60 км/ч), пр. Победителей – пер. Веснинка (80 км/ч).ГАИ обращает внимание на данную информацию, а также просит водителей соблюдать скоростной режим.