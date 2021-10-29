Мобильные датчики контроля скорости с 1 по 14 ноября будут работать в 10 местах Минской области

Устройства будут работать с 8:00 до 20:00 на 45-м км М-3 Минск (70 км/ч); 80-м км М-3 Минск – Витебск (здесь действует скоростное ограничение в 60 км/ч); 17-м км М-4 Минск – Могилев (90 км/ч); 24-м км М-5 Минск – Гомель (на данном участке водителям легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов разрешено ехать со скоростью не выше 90 км/ч, а грузовиков – 70 км/ч); 32-м км М-5 Минск – Гомель (80 км/ч – для легковых авто, 70 км/ч – для грузовых, 90 км/ч – для автобусов и мотоциклов); 78-м км М-7 Минск – граница Литвы (ограничение 90 км/ч – для легковых авто, автобусов и мотоциклов, 70 км/ч – для грузовиков); 21-м км Р-53 Слобода – Новосады (70 км/ч); 5-м км Н-9034 Новый Двор – Михановичи (60 км/ч); 3-м км Н-8331 Раков – Ивенец – Дзержиново в деревне Междуречье Воложинского района (60 км/ч); в Борисове, по ул. Гагарина, д. 72 (60 км/ч).– добавили в ведомстве.