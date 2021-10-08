Мобильные датчики контроля скорости 8 октября будут работать в 12 местах Минска

С 12:00 до 24:00 устройства будут контролировать ситуацию на следующих участках: ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр. Независимости, 131/2 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч); пр. Партизанский, 75 (60 км/ч); ул. Орловская, 80 (водителям можно передвигаться со скоростью не более 60 км/ч); пр. Пушкина, 55 (60 км/ч); пр. Независимости – ул. Фогеля (здесь действует скоростное ограничение 80 км/ч); 19-й км МКАД (90 км/ч); ул. Притыцкого, 60/5 (60 км/ч); ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).С 20:00 до 03:00 мобильные датчики будут работать на ул. Московская, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (максимальная разрешенная скорость 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (действует скоростное ограничение 60 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.