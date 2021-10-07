Мобильные датчики контроля скорости 7 октября будут работать в 12 местах Минска

С 12:00 до 24:00 устройства будут контролировать ситуацию на ул. Ваупшасова, 4/15, пр. Независимости, 131/2, пр. Партизанском, 75, ул. Орловской, 80, пр. Пушкина, 55, ул. Притыцкого, 38, ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь и ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским. На указанных участках водители могут передвигаться со скоростью не более 60 км/ч. Также с этого времени мобильные датчики будут работать на пр. Независимости – ул. Фогеля (максимальная разрешенная скорость составляет 80 км/ч) и 19-м км МКАД (здесь действует скоростное ограничение 90 км/ч).С 20:00 до 03:00 устройства будут установлены на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (водителям разрешено ехать со скоростью не более 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (действует скоростное ограничение 60 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит автомобилистов соблюдать скоростной режим.