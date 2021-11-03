Мобильные датчики контроля скорости 3 ноября будут работать на тринадцати участках в Минске

С 08:00 до 20:00 мобильные датчики работают на ул. Радиальной, 54, где действует скоростное ограничение 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 устройства будут контролировать скорость на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60, корп. 5 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 и 147 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), и 17-м км МКАД (90 км/ч).С 20:00 до 03:00 контроль скорости с помощью датчиков будет осуществляться на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (на данном участке водители могут ехать со скоростью не выше 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч).Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.