Мобильные датчики контроля скорости 25 ноября будут работать на 13 участках Минска

С 8:00 до 20:00 устройства работают на ул. Радиальная, 54, где действует скоростное ограничение в 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 мобильные датчики будет фиксировать скорость на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60 корп. 5 (60 км/ч), пр. Партизанский, 75 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч) и 17-й км МКАД (90 км/ч).С 20:00 до 3:00 датчики будут установлены на ул. Московская, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (на указанном участке действует скоростное ограничение в 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (здесь водителям разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч).