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Мобильные датчики контроля скорости 25 мая будут работать на 11 участках Минска

Контроль скорости с помощью мобильных датчиков будет осуществляться 25 мая на 11 участках дорог в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Минского горисполкома.


С 19:30 до 3:00 мобильные датчики будут работать на 17-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянского, а также на ул. Притыцкого, 38, пр. Дзержинского, 115 и ул. Кабушкина, 5, где необходимо передвигаться со скоростью не более 60 км/ч.

С 12:00 до 24:00 контроль скорости будет осуществляться на следующих участках: пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч).

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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