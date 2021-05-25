Мобильные датчики контроля скорости 25 мая будут работать на 11 участках Минска

С 19:30 до 3:00 мобильные датчики будут работать на 17-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянского, а также на ул. Притыцкого, 38, пр. Дзержинского, 115 и ул. Кабушкина, 5, где необходимо передвигаться со скоростью не более 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 контроль скорости будет осуществляться на следующих участках: пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.