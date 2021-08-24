Мобильные датчики контроля скорости 24 августа будут работать в 12 местах Минска

С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость на ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (водители транспортных средств могут ехать со скоростью не более 80 км/ч), пр. Партизанском, 75 (здесь действует ограничение 60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).С 19:30 до 03:00 мобильные датчики будут работать на пр. Независимости,131/2, ул. Маяковского, 101, ул. Притыцкого, 38, пр. Партизанском, 147, ул. Кальварийской, 25. На всех участках водители могут передвигаться со скоростью не более 60 км/ч.ГАИ обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.