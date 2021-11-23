Мобильные датчики контроля скорости 23 ноября будут работать на 13 участках Минска

С 8:00 до 20:00 устройства работают на ул. Радиальной, 54, где водителям разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 мобильные датчики будут контролировать скоростной режим на ул. Ваупшасова, 4/15 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (здесь действует скоростное ограничение в 60 км/ч), пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60 (водители могут ехать со скоростью не выше 60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), пр. Партизанском, 147 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), 17-м км МКАД (90 км/ч).С 20:00 до 3:00 устройства будут установлены на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (действует скоростное ограничение в 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч).Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.