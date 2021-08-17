Мобильные датчики контроля скорости 17 августа будут работать в 12 местах в Минске

С 07:00 до 14:00 и c 16:00 до 20:00 мобильные устройства будут работать на пр. Независимости, д.131 к.2 и на ул. Кальварийская, д.25. На указанных участках водителям разрешено ехать со скоростью 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 контроль скорости с помощью мобильных датчиков будет осуществляться на ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, д.75 (водителям разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч), МКАД, 41 км (90 км/ч), ул. Орловская, д.80 (60 км/ч), ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч) и ул. Ваупшасова, 4/15, где транспортные средства могут ехать со скоростью не выше 60 км/ч.С 19:30 до 03:00 устройства будут работать на пр. Пушкина, д. 70А, пр. Дзержинского, д. 3Б, пр. Независимости, д.45. На всех трех участках разрешено ехать со скоростью 60 км/ч.Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.