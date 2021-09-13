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  2. Мобильные датчики контроля скорости 13 сентября будут работать на тринадцати участках в Минске

Мобильные датчики контроля скорости 13 сентября будут работать на тринадцати участках в Минске

Контроль скорости с помощью мобильных датчиков 13 сентября будет осуществляться на тринадцати участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


С 7:30 до 19:30 мобильные устройства контролируют ситуацию на пр. Жукова, 17, пр. Независимости, 45, пр. Партизанский, 8, ул. Орловская, 66, ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь, ул. Ваупшасова, 4/15, ул. Чкалова, 1 и пр. Пушкина, 55. Максимальная разрешенная скорость на указанных участках составляет 60 км/ч.

С 12:00 до 0:00 датчики будут работать на МКАД, 53-й км (скоростное ограничение составляет 90 км/ч), пр. Независимости, 131/2, а также на пр. Партизанский, 147, где водители могут передвигаться со скоростью 60 км/ч.

С 20:00 до 3:00 мобильные датчики будут установлены на ул. Московская, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (водителям разрешено передвигаться со скоростью 60 км/ч).

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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