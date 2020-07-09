МНС: введение права не регистрироваться в качестве ИП дало толчок развитию предпринимательства

Введение права не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и расширение перечня подобных видов деятельности дало толчок развитию данного сектора экономики. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции «Налогообложение доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма» в БЕЛТА:

– Введение права не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и расширение перечня данных видов деятельности в 2017 году дало толчок развитию этого направления. Мы видим необходимость работать дальше, определять те виды деятельности, которые действительно востребованы.

В целом же, по информации МНС, сегодня более 30 тысяч самозанятых уплачивают налог в нашей стране:

– Среди них много тех, кто занимается реализацией готовой кулинарной продукции, хлебобулочных изделий. Именно это направление получило большое развитие – свыше восьми тысяч плательщиков. Развиты парикмахерские и косметические услуги, репетиторство. Есть и такие направления как услуги няни, чистка и уборка помещений.

Фото: БЕЛТА