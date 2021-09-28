МНС: владельцам машин без ТО нужно внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря

– уточнили информацию в министерстве.Вместе с тем произвести уплату авансового платежа можно и до получения соответствующего извещения через систему ЕРИП (в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через электронный сервис "Личный кабинет плательщика").– обратили внимание в МНС.Кроме того, в министерстве отметили, что доплата транспортного налога за текущий год будет осуществляться физическими лицами не позже 15 ноября будущего года на основании извещения налогового органа, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября следующего года.