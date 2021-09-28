МНС: владельцам машин без ТО нужно внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря

Физическим лицам, являющимся владельцами автомобилей, нужно произвести авансовый платеж по транспортному налогу не позже 15 декабря текущего года. Такая информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.
– Плательщиками авансового платежа за нынешний год признаются физлица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не получившие разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина. Уплата ими авансового платежа производится на основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физических лиц по почте, либо в личный кабинет плательщика (при его наличии) не позднее 1 ноября текущего года. Срок уплаты авансового платежа – не позднее 15 декабря 2021 года, – уточнили информацию в министерстве.
Вместе с тем произвести уплату авансового платежа можно и до получения соответствующего извещения через систему ЕРИП (в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через электронный сервис "Личный кабинет плательщика").
– В случае уплаты физическим лицом авансового платежа до получения им извещения производить уплату авансового платежа повторно после получения такого извещения не требуется, – обратили внимание в МНС.
Кроме того, в министерстве отметили, что доплата транспортного налога за текущий год будет осуществляться физическими лицами не позже 15 ноября будущего года на основании извещения налогового органа, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября следующего года.