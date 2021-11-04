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МНС: владельцам электромобилей не нужно уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу

Владельцам электромобилей не требуется уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу. Информация об этом размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.


В соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 3072 Налогового кодекса транспортные средства категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, по 31 декабря 2025 года не признаются объектом налогообложения транспортным налогом. В связи с этим физическим лицам - владельцам электромобилей уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу не требуется. 

Министерство в настоящее время прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей. 

- По мере получения уточненных сведений в отношении физических лиц - владельцев электромобилей, получивших извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, налоговые органы проведут перерасчет авансового платежа и направят уведомление об аннулировании указанного извещения, - отметили в ведомстве.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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