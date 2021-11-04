МНС: владельцам электромобилей не нужно уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу

В соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 3072 Налогового кодекса транспортные средства категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, по 31 декабря 2025 года не признаются объектом налогообложения транспортным налогом. В связи с этим физическим лицам - владельцам электромобилей уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу не требуется.Министерство в настоящее время прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей., - отметили в ведомстве.