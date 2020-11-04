Министерство по налогам и сборам собирает предложения по улучшению электронных сервисов. Об этом сообщили в пресс-центре МНС.
Фото из архива
Плательщики могут предложить свои рекомендации по совершенствованию существующих электронных сервисов, а также внедрению новых с целью формирования эффективного электронного взаимодействия.
Предложения можно направлять на электронный адрес контакт-центра налоговых органов call-center@nalog.gov.by.
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МНС собирает предложения по улучшению электронных сервисов
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Фото: Александр СТАДУБ
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