МНС: с 2023 года для самозанятых появятся налог на профессиональный доход и специальная цифровая платформа

С 2023 года для самозанятых появятся налог на профессиональный доход и специальная цифровая платформа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников, комментируя подписанный Главой государства Закон «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Он также сообщил, что ИП, которые не смогут применять упрощенную систему налогообложения, в основном перейдут в общую систему с уплатой подоходного налога.

– Им не нужно направлять в налоговый орган заявления или уведомления, как и прежде, они будут подавать налоговую декларацию. Но если раньше это была декларация по упрощенной системе налогообложения, то теперь по подоходному налогу, но сроки те же самые. ИП, кто будет вправе применять единый налог, должны будут представить соответствующую налоговую декларацию. Каких-то иных специальных форм уведомления не требуется.

Замминистра отметил, что в связи с внесением изменений в налоговое законодательство ИП и физические лица могут обращаться за разъяснениями в любой налоговый орган.

– Мы придерживаемся экстерриториального принципа, поэтому нет необходимости обращаться в налоговый орган по месту регистрации. Разъяснения также можно получить в контакт-центре и на сайте налоговых органов.

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