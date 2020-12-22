Министерство по налогам и сборам предлагает обсудить проект постановления Совмина и Нацбанка "Об изменении постановления Совета Министров и Национального банка Беларуси № 924/16 от 6 июля 2011 года", касающегося использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси.
Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с условиями проведения расчетов юрлицами и ИП с покупателями (потребителями) с использованием мобильных устройств с платежным приложением, выполняющих функции платежного терминала, а также с использованием кассового оборудования и приемом средств платежа.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 22 декабря 2020 года по 1 января 2021 года на электронный адрес: maykovskiy@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".
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МНС предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования
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Фото: Александр СТАДУБ