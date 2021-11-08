МНС напомнило о необходимости уплатить имущественные налоги до 15 ноября

Министерство по налогам и сборам напоминает, что 15 ноября – срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, за 2021 год. Об этом сообщили в ведомстве.
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– Просим своевременно уплатить предъявленные суммы налогов и арендной платы. Уплата может быть произведена в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП) либо путем внесения наличными денежными средствами в банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператору почтовой связи, – рассказали в министерстве.
При наличии вопросов по исчислению налога на недвижимость и земельного налога можно обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам за соответствующими разъяснениями.