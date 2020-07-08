Многоразовую защитную маску разработали в БГУ

Ученые белорусского вуза использовали не имеющий аналогов в мире новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира, рассказали в пресс-службе БГУ.

Сотрудники НИИ физико-химических проблем вуза под руководством заведующего лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки Дмитрия Гриншпана разработали многоразовую трехслойную защитную маску.

– Для внешнего и внутреннего слоев используется не имеющий аналогов в мире новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам, – отметили в БГУ.

В вузе добавили, что этот материал разработан и производится в НИИ физико-химических проблем БГУ.

– Средний слой одновременно выполняет функции фильтра и сорбента и состоит из углеродного нетканого полотна «Карбопон-Актив», который выпускается на предприятии «СветлогорскХимволокно». Этот материал предотвращает попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании, – пояснили ученые.

Кроме этого, маска обладает брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместима с кожей человека, выдерживает многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 градусов в присутствии лимонной или уксусной кислот.

– При этом маска износостойкая и полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации. Использовать ее можно в течение длительного времени, – подытожили в БГУ.

Сейчас вуз ведет переговоры с партнерами для организации производства инновационной продукции, созданной из белорусских материалов.