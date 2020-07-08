Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Многодетные семьи могли лишиться субсидий на жилье из-за недостаточного информирования – помог Прима

Многодетные семьи могли лишиться субсидий на жилье из-за недостаточного информирования – помог Прима

Недостаточное информирование многодетных семей о последствиях отказа от строительства льготной квартиры и о необходимости выплаты процентов за пользование субсидией привело к тому, что при повторной попытке молодых родителей обзавестись жильем в господдержке им было отказано. О том, как удалось добиться повторного предоставления субсидии благодаря обращению к помощнику Президента – инспектору по Минску Виталию Приме, рассказала корреспонденту БЕЛТА многодетная мама Вера Алексеева.

Фото: архив БЕЛТА

В семье Алексеевых-Конюховых четверо несовершеннолетних детей. Долгие годы молодые родители мечтали о собственной квартире. В мае 2018 года встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий во Фрунзенском районе, а спустя примерно полгода по Указу № 240 им предложили строительство трехкомнатной квартиры в границах ул. Шишкина  Кулешова. "Мы согласились, так как не знали, что в нашем районе будут еще строить жилье для многодетных. Нам выделили субсидию, мы ее оформляли через Беларусбанк. Субсидию на строительство квартиры начали перечислять, а спустя несколько месяцев мы узнаем, что в 300 метрах от нашего нынешнего места жительства в скором времени появятся пять высоток для многодетных",  рассказывает Вера Алексеева.

После этого супруги снова обратились в администрацию, чтобы узнать, можно ли отказаться от строительства жилья в районе ул. Шишкина. "В отделе жилищной политики пояснили, что это наше право: мы можем отказаться на любом из этапов строительства и ничего при этом не потеряем, а субсидия повторно будет одобрена. Тогда нам ничего не сказали ни про какие выплаты по процентам, не объяснили, к чему может привести отказ от строительства квартиры. Мне кажется, если бы обо всех нюансах рассказывали, то и отказов было бы меньше",  утверждает многодетная мама. В тот же день она написала отказ от строительства и направилась в банк, где оформляла субсидию. "Там меня заверили, что поскольку у нас четверо детей, то мы ничего не должны. Сказали, чтобы приезжала за документами о расторжении договора не раньше мая, а тогда был еще только март",  вспоминает женщина.

Уже в начале лета многодетную семью снова направили на строительство двух квартир, но уже на ул. Скрипникова, как того и хотели супруги. Вера Алексеева представила справку в исполком о том, что не имеет задолженности перед банком. А в августе женщине позвонили из отдела жилищной политики и сообщили, что семья в списке должников: не уплачены 723,68 рубля по процентам согласно Указу № 240. "Были с мужем в шоке, ведь везде нас заверили, что никаких выплат от нас не требуется, а эта сумма для многодетной семьи ведь немаленькая. Мингорисполком 28 августа письменно уведомил о задолженности, а на следующий день мы ее погасили. Но, как потом оказалось, мы пропустили положенный трехмесячный срок после расторжения договора с застройщиком, и при оформлении документов на новую квартиру нам отказали в субсидии. Хотя это несправедливо, ведь субсидию и проценты мы вернули, так и не воспользовавшись ею. Неоднократно отправляла письма в разные инстанции (банк, Мингорисполком, Министерство архитектуры и строительства), но в ответ все только опирались на закон: мол, нам необходимо было все возместить в трехмесячный срок, и это не их обязанность информировать, кому и сколько оплачивать",  говорит Вера Алексеева. По ее словам, со схожей проблемой столкнулась и другая знакомая семья из Минска.

Обе многодетные мамы решили обратиться к помощнику Президента  инспектору по Минску Виталию Приме и записались на прием граждан в феврале. "Нас выслушали, но заверили, что вопрос непростой, поэтому требуется время, чтобы разобраться. Пока ждали, снова пытались обратиться в исполком, где нас отправляли в суд, но, по словам юристов, была маленькая вероятность выиграть дело. Время поджимало, поскольку мы на тот момент уже строились, нужно было вносить плату",  вспоминает Вера Алексеева. Учитывая такие обстоятельства, пришлось обращаться к застройщику за отсрочкой платежей, но обе семьи получили отказ.

"Поскольку в собственности у нас уже было жилье, субсидия покрывала около 40% стоимости жилья. Первые платежи совершали за счет собственных накоплений, помогли чеки жилья, семейный капитал, а также родители. К счастью, пока ждали субсидию, кредит брать не пришлось. В начале мая наш вопрос решился благодаря вмешательству Виталия Примы, нам снова одобрили субсидию на ту же сумму, что и в первый раз. Сейчас в нашем доме ведутся внутренние отделочные работы, надеемся, что к Новому году сможем отпраздновать новоселье", - поделилась Вера Алексеева. По ее словам, благополучно разрешилась ситуация с повторным выделением субсидии и для второй многодетной семьи.

После этого многодетным семьям в местном исполкоме стали давать подробные разъяснения о последствиях отказа от строительства, а в Беларусбанке в договорах на предоставление льготного кредита появились памятки о том, что в случае отказа необходимо в течение трех месяцев погасить проценты по субсидии.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Приемы граждан, рабочая поездка Головченко в Борисов и ЦТ по химии. Главное за среду
Детский сад по улице Мястровской в Минске возведут в рекордные сроки
Опубликован глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
Гороскоп на 10 июля
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби. В матче было два удаления
Адвокат Ефремова будет добиваться для него оправдательного приговора
Кибербуллинг: чем чреваты комментарии в интернете
В костеле, где крестили Янку Купалу, восстанавливают орган начала XX века
Умер премьер-министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали
Сериал "Последнее королевство" продлили на пятый сезон
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Почему в Петриковский район переезжают даже из столицы и как река влияет на местную моду
Вместе со вторым сезоном «Пацанов» выйдет короткометражка о Билли Бутчере
На контроле Президента: пеллетные заводы
ЦСКА Виктора Гончаренко разгромил «Оренбург» в очередном матче чемпионата России по футболу
Минздрав: коронавирус у Дмитрия Колдуна не подтвердился
Многодетные семьи могли лишиться субсидий на жилье из-за недостаточного информирования – помог Прима
Известный медведь-путешественник преодолел больше 640 километров в поисках самки
Китай будет добывать нефть в пустыне с помощью сети 5G
Мигаш о своем присутствии на параде Победы в Минске: я по-другому не мог
Число жалоб на интернет-магазины растет: какие меры принял МАРТ для регулирования этого сегмента рынка
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Грош цена
Чемпион мира по сноуборду погиб во время подводной охоты
Указ № 143 стал палочкой-выручалочкой для многих: на Витебщине помощь оказана уже более чем 5000 представителей малого и среднего бизнеса
Джуд Лоу претендует на роль главного злодея в ремейке «Питера Пэна»
Мы посмотрели обновленную лыжероллерную трассу, которую сегодня откроют в Минске для юных биатлонистов и лыжников
Гомельчанин познакомился с девушкой, сделал приватное видео и потребовал от нее дорогую технику
Генеральный директор «БКМ Холдинг» Владимир Король – о стремительном развитии нашего электротранспорта и будущем с приставкой «эко-»
Сомнолог объяснила, чем опасен недосып для кожи
Биологи хотят создать единый атлас для всех представителей жизни на Земле
Главная цель – снижение стоимости нового жилья: эксперты комментируют Указ об ограничении рентабельности застройщика до 5 процентов
Фотофакт: закаты на озере Нарочь
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
Карпенко: одна из важных задач образования – социализация
В Минске проходят показы этичной моды Ethical Fashion Show
Авербух впервые прокомментировал роман с Лизой Арзамасовой
Премьер-министр: Франция не будет вводить карантин в случае второй волны COVID-19
Домашняя собака спасла хозяев от мучительной смерти
Паоло Соррентино снимет для Netflix фильм «Рука Бога»
Петришенко: праздник в Александрии – это сочетание традиций и современности
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook
Шумилин: новые проекты госпрограммы инновационного развития поспособствуют росту экономики регионов
Петришенко: все мероприятия "Славянского базара" должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
Кухарев встретился с представителями трудовых коллективов Лидского района
По новой программе «Семейный капитал» уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ