Многодетные семьи могли лишиться субсидий на жилье из-за недостаточного информирования – помог Прима

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БЕЛТА

В семье Алексеевых-Конюховых четверо несовершеннолетних детей. Долгие годы молодые родители мечтали о собственной квартире. В мае 2018 года встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий во Фрунзенском районе, а спустя примерно полгода по Указу № 240 им предложили строительство трехкомнатной квартиры в границах ул. ШишкинаКулешова.рассказывает Вера Алексеева.После этого супруги снова обратились в администрацию, чтобы узнать, можно ли отказаться от строительства жилья в районе ул. Шишкина.утверждает многодетная мама. В тот же день она написала отказ от строительства и направилась в банк, где оформляла субсидию.вспоминает женщина.Уже в начале лета многодетную семью снова направили на строительство двух квартир, но уже на ул. Скрипникова, как того и хотели супруги. Вера Алексеева представила справку в исполком о том, что не имеет задолженности перед банком. А в августе женщине позвонили из отдела жилищной политики и сообщили, что семья в списке должников: не уплачены 723,68 рубля по процентам согласно Указу № 240.говорит Вера Алексеева. По ее словам, со схожей проблемой столкнулась и другая знакомая семья из Минска.Обе многодетные мамы решили обратиться к помощнику Президентаинспектору по Минску Виталию Приме и записались на прием граждан в феврале.вспоминает Вера Алексеева. Учитывая такие обстоятельства, пришлось обращаться к застройщику за отсрочкой платежей, но обе семьи получили отказ.- поделилась Вера Алексеева. По ее словам, благополучно разрешилась ситуация с повторным выделением субсидии и для второй многодетной семьи.После этого многодетным семьям в местном исполкоме стали давать подробные разъяснения о последствиях отказа от строительства, а в Беларусбанке в договорах на предоставление льготного кредита появились памятки о том, что в случае отказа необходимо в течение трех месяцев погасить проценты по субсидии.