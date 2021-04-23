На днях британский бренд Burberry выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию 2021 года. Что креативный директор советует носить в новом сезоне, рассказываем в нашем материале.
Начнем с того, что показ коллекции был под угрозой срыва. Шоу должно было состояться еще на прошлой неделе, однако внезапная смерть супруга Елизаветы II принца Филиппа внесла коррективы в модное расписание. Поскольку Burberry является официальным поставщиком королевского двора Великобритании, не присоединиться к национальному трауру он не мог.
Спустя время показ все же прошел, а местом стал флагманский бутик дома на Риджент-стрит в Лондоне.
В сезоне осень-зима – 2021/2022 креативный директор марки Риккардо Тиши советует всем носить шубы из искусственного меха, замысловатые аксессуары, кожаные тренчи с бахромой и золотые платья-кольчуги.
С первого взгляда на коллекцию угадывались отсылки к предыдущей, и это можно объяснить. При создании новой линейки дизайнер вновь вдохновлялся известной британской эксцентричностью, а основой стали образы натуралистов конца 19-го – начала 20-го века. Даже саундтрек к показу был выбран с названием «Мать-природа», который исполняла британская певица Shygirl.
Стоит отметить, что Тиши не стал перенасыщать новую коллекцию мужскими образами, а показал целостные дамские, от которых веяло женственностью, чувственностью и яркостью гламура.
Геометричные детали на верхней одежде, брутальные дафлкоты, позолоченные тренчкоты, сверкающие золотом водолазки и платья, шубы из стриженого меха и гибрид костюма и пальто выглядели роскошно и интеллигентно. Риккардо миксовал кейпы со спортивными платьями, а некоторые модели украсил восьмиконечными звездами.
Главными аксессуарами коллекции стали шапки-ушанки, мохнатые серьги и огромные сумки-тоуты. Отдельного внимания заслуживают ботильоны-носки с декором на каблуке в виде разбитого сердца.
Фото: burberry.com
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Много золота и меха: Burberry представил коллекцию осень-зима – 2021
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