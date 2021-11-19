Много тем для разговора. Представители молодежных организаций Беларуси и России встретились с депутатами

За круглым столом в Республиканском доме молодежи представители организаций двух стран обсудили ситуацию на польской границе, направления сотрудничества и проекты на будущий год, а также перспективу создания экспертной площадки лидеров. Говорили в том числе и о необходимости развития детско-юношеского самоуправления, приводит пример первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов:Продолжился диалог уже в стенах Дома Правительства, где эксперты пообщались с депутатами Палаты представителей Национального собрания.была рада приветствовать гостей из Российского союза молодежи, Национального Совета молодежных и детских объединений России, Российского союза сельской молодежи:О роли молодежи в укреплении Союзного государства высказался и