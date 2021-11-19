Много тем для разговора. Представители молодежных организаций Беларуси и России встретились с депутатами

За круглым столом в Республиканском доме молодежи представители организаций двух стран обсудили ситуацию на польской границе, направления сотрудничества и проекты на будущий год, а также перспективу создания экспертной площадки лидеров. Говорили в том числе и о необходимости развития детско-юношеского самоуправления, приводит пример первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов:
– Опыт России важен и ценен, на уровне профильных секретарей мы обменялись контактами и по результатам нашей встречи будет выработан конкретный документ, протокол, можно даже сказать коммюнике, которое направлено на то, чтобы все озвученные позиции нашли отражение в практической плоскости. Важно обращать внимание на поддержку различных групп молодых людей и организовывать чаще обмены опытом между лидерами Беларуси и России.
Продолжился диалог уже в стенах Дома Правительства, где эксперты пообщались с депутатами Палаты представителей Национального собрания. Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак была рада приветствовать гостей из Российского союза молодежи, Национального Совета молодежных и детских объединений России, Российского союза сельской молодежи:
– Эта встреча поможет развивать дальнейшее сотрудничество молодежных организаций двух стран. Уверена, услышим идеи новых совместных проектов. И их мы, конечно же, поддержим, ведь у молодежи много конструктивных предложений. И мы знаем, что они пригодятся при строительстве Союзного государства.
О роли молодежи в укреплении Союзного государства высказался и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий:
– Молодежь – это наше настоящее. Важно, как она между собой коммуницирует, насколько крепкие дружеские связи установлены. Задача наших организаций – транслировать ценности старшего поколения, ведь мы потомки победителей, и об этом не стоит забывать.