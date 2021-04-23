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  2. Много спектаклей и кино: 7 идей для насыщенных выходных

Много спектаклей и кино: 7 идей для насыщенных выходных

В эти выходные весна покинет страну: прогнозируются дожди и даже снег. И чтобы серость за окном не испортила вам настроение, мы подготовили новую подборку с мероприятиями. В ней много искусства и кино: того, что точно раскрасит этот уикенд яркими красками.

Отправиться на ночную киноохоту

Бумажные книги не прекращают борьбу с электронными за лидерство. И люди все еще охотно отдают предпочтение классике. Именно таких и приглашают на ночную книжную ярмарку, которая пройдет на площадке манежа легкоатлетического комплекса «Динамо» на улице Даумана. Там соберутся книгоиздатели и книготорговцы. Обычно такие мероприятия посещают творческие люди, которых объединяет любовь к литературным произведениям. Будет представлена литература разных времен и жанров.

Фото: pixabay.com

Узнать, что такое театр в кино

Благодаря проекту TheatreHD белорусы могут смотреть спектакли из лучших театров мира на больших экранах. Их показывают в кинотеатрах.  Апрельские показы TheatreHD достойные: на экранах кинотеатров можно увидеть лучшие творения шекспировского «Глобуса», Королевского национального театра, «Метрополитен-опера», а также образцовых русских театров. Драму Джона Уэбстера «Герцогиня Мальфи» в постановке «Глобуса» покажут в воскресенье, 25 апреля. Эта культовая трагедия привлекает своими сюжетными поворотами, напряженными сценами и колоритными персонажами.

Фото: minsk.theatrehd.com

Посетить выставку анималистической скульптуры

В арт-гостиной «Высокое место» представлена выставка WILD Sculpt. Она проходит в рамках фестиваля скульптуры SculptFest Белорусского союза художников – масштабного выставочного марафона, который объединяет на различных арт-площадках большинство современных скульпторов со всей Беларуси. Такая экспозиция для нашей страны уникальна. Жанр далек от основных процессов в белорусской скульптуре, но художники все чаще обращаются к нему в своих работах. Можно будет увидеть более сорока произведений, созданных известными белорусскими художниками.

Фото: minskmuseum.by

Посмотреть балет Бориса Эйфмана на большом экране

Пятничный вечер можно провести в компании прекрасного: сегодня в одном из столичных кинотеатров покажут балет «Братья Карамазовы» известного российского балетмейстера Бориса Эйфмана. Зрители увидят обновленную постановку с модернизированными декорациями. Появятся и персонажи, которых ранее не было. Теперь жанр можно классифицировать как психологическую драму, которая поднимает проблему веры и духовного спасения человека. А после просмотра зрителям предложат пообщаться с музыкальным и театральным критиком Надеждой Бунцевич и балетмейстером-постановщиком Сергеем Микелем.

Фото: архив БЕЛТА

Окунуться в атмосферу белорусского быта

В Музее истории белорусской литературы проходит выставка «Мова хаты». Организаторы отмечают, что экспозиция будет интересна и взрослым и детям, поэтому можно приходить всей семьей. Представленные предметы переносят в прошлое и показывают, как жили наши предки. Выставка знакомит с традиционным белорусским домом, его делением на части, а также с праздниками и обычаями белорусов, с семейными обрядами и христианскими традициями. В экспозиции также отражается диалог с прошлым и настоящим, с эстетическим миром, ведь жилье – один из важнейших символов культуры. Посетить выставку можно до 16 мая. 

Фото: архив БЕЛТА

Посмотреть сферическое кино и помечтать под звездным небом

Только в столичном планетарии можно увидеть необычное сферическое кино, а после просмотра отправиться на экскурсию по завораживающему звездному небу. Сферический фильм «Далеко от Солнца» рассказывает историю маленькой девочки по имени Селеста, которая мечтает исследовать Вселенную. Пока она борется со сном в своей комнате и читает книгу по астрономии, ее неожиданно посещает сама Луна. Вместе они путешествуют по Вселенной и узнают, что такое экзопланеты и как их можно найти. Они наблюдают за планетами-изгоями, океанскими мирами и суперземлями. Луна рассказывает об охотниках за экзопланетами, которые наблюдают за небом. Просмотры запланированы на 24 апреля в 11:00 и 14:00, 25 апреля – в 11:00.

Фото: pixabay.com

Оценить новый боевик с Джейсоном Стэйтемом

Главный герой фильма "Гнев человеческий" Эйч – загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него буря. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой путанице у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все.
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