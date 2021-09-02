Многим нашим противникам и критикам хотелось, чтобы Беларусь остановилась – Гигин

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, политолог и публицист Вадим Гигин.
– Многим нашим противникам и критикам хотелось, чтобы Беларусь остановилась. Но только за последний год у нас на полную заработала БелАЭС, она продолжает давать электроэнергию. На днях вступил в строй Петриковский ГОК – новейшее крупное предприятие. Мы строим школы, открываем детские сады, обновляются корпуса высших учебных заведений даже на фоне событий такого трудного года, – поделился мнением он.
Он также добавил, что в Беларуси есть много высших учебных заведений, на международных форумах они проявляют себя как одни из лучших.
– Даже те результаты, которые показывает наша экономика за 8 месяцев, несмотря на введенные санкции и то, что вокруг Беларуси создают негативную информационную среду, показывают, что мы не собираемся сдавать позиции не только в политической сфере, – отметил специалист.
По мнению Гигина, чтобы успевать, нужно бежать вперед быстрее, чем твои соседи.