Многим нашим противникам и критикам хотелось, чтобы Беларусь остановилась – Гигин

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– поделился мнением он.Он также добавил, что в Беларуси есть много высших учебных заведений, на международных форумах они проявляют себя как одни из лучших.– отметил специалист.По мнению Гигина, чтобы успевать, нужно бежать вперед быстрее, чем твои соседи.