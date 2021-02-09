"Многие инфантильные граждане сегодня насмехаются над чистотой и миром, над отсутствием войны" – Шпаковский

Архивное фото

Архивное фото

Считанные дни остаются до VI Всебелорусского народного собрания. О целях на ближайшую пятилетку и о настроениях в обществе накануне важного события говорили сегодня в эфире. Эксперт уверен, что на форуме нужно обсудить не только планы на пятилетку, но и более стратегические вопросы: Беларуси необходим образ будущего.– поделился мнением гость.Александр Шпаковский рассказал, что поддерживает идею ввести в стране государственный праздник 17 сентября. По его мнению, стране нужен такой объединяющий день.– поделился эксперт.Накануне форума политолог обозначил, по его мнению, самые важные ценности:, – обозначил он.Следующим, что упомянул Шпаковский, стала сфера высоких технологий. Здесь он подчеркнул, что выбран верный курс и Беларусь идет в ногу с миром.Политолог также отметил, что к VI Всебелорусскому народному собранию интерес особо высок. Это произошло в том числе на фоне увеличения интереса к политике и политизации общества. Специалист подчеркнул, что сейчас поднялся народный актив: эти люди претендуют на большую роль в решении важных вопросов.– заключил Александр Шпаковский.