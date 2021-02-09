"Многие инфантильные граждане сегодня насмехаются над чистотой и миром, над отсутствием войны" – Шпаковский

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Считанные дни остаются до VI Всебелорусского народного собрания. О целях на ближайшую пятилетку и о настроениях в обществе накануне важного события говорили сегодня в эфире. Эксперт уверен, что на форуме нужно обсудить не только планы на пятилетку, но и более стратегические вопросы: Беларуси необходим образ будущего.
– Нам предстоит обозначить идейные ориентиры, в соответствии с которыми будем развиваться долгое время. Будет заложен исторический фундамент, чтобы образ будущего базировался на определенных позициях, – поделился мнением гость.
Александр Шпаковский рассказал, что поддерживает идею ввести в стране государственный праздник 17 сентября. По его мнению, стране нужен такой объединяющий день.
– Общаясь с делегатами накануне ВНС, я заметил, что среди них много работящих людей, крепких и прагматичных. Для них вопросы истории имеют серьезное значение, поэтому дата 17 сентября получила практически единогласную поддержку. Этот праздник будет важным и в вопросах патриотического воспитания молодежи, – поделился эксперт.
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Накануне форума политолог обозначил, по его мнению, самые важные ценности:
– Всех волнует мир в обществе. Прошлый год показал, что это не пустые слова. Многие инфантильные граждане сегодня насмехаются над чистотой и миром, над отсутствием войны. Следующий важный момент – суверенитет Беларуси как отдельного государства, как страны, способной инициировать и выполнять международные обязательства, – обозначил он.
Следующим, что упомянул Шпаковский, стала сфера высоких технологий. Здесь он подчеркнул, что выбран верный курс и Беларусь идет в ногу с миром.
Политолог также отметил, что к VI Всебелорусскому народному собранию интерес особо высок. Это произошло в том числе на фоне увеличения интереса к политике и политизации общества. Специалист подчеркнул, что сейчас поднялся народный актив: эти люди претендуют на большую роль в решении важных вопросов.
– Одна из главных задач собрания – помочь раскрыться делегатам. Я слышал их мысли и идеи на диалоговых площадках – важно, чтобы люди не стеснялись, делились своей точкой зрения и свободно общались с журналистами, – заключил Александр Шпаковский.
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