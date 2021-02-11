Мнение: задачи, которые обозначил Президент, выдвигают новые требования к управленческой вертикали любого уровня

По словам эксперта, граждане зачастую ставят неудобные вопросы перед чиновниками, добиваются принятия решений по насущным проблемам. В Беларуси в 2013 и в 2017 годах произошло масштабное сокращение госаппарата, вызванное объективными причинами. В результате сегодня число чиновников сократилось с 50 тысяч в 2011–2012 годах до около 38 тысяч в настоящий момент. Александр Гордейчик подчеркивает:Александр Гордейчик также добавил, что в этом плане Академия управления при Президенте переформатировала свою работу: сейчас образовательный процесс там строится таким образом, чтобы управленцы были способны быстро и оперативно оценить обстановку, принять грамотное и оперативное решение.– резюмировал эксперт.Фото предоставлено спикером