Мнение: задачи, которые обозначил Президент, выдвигают новые требования к управленческой вертикали любого уровня

Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by озвучил директор НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Александр Гордейчик после доклада Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, Глава государства неслучайно акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы государственного управления в стране:
– Это вполне логично, этому вопросу в республике уделяется повышенное внимание. Новая тенденция «хайтек», стартовавшая в прошлом веке, сегодня тесно переплетается с гуманитарными технологиями. Сегодня люди во многих странах, и Беларусь здесь не исключение, стремятся принимать более активное участие в принятии государственных решений.
По словам эксперта, граждане зачастую ставят неудобные вопросы перед чиновниками, добиваются принятия решений по насущным проблемам. В Беларуси в 2013 и в 2017 годах произошло масштабное сокращение госаппарата, вызванное объективными причинами. В результате сегодня число чиновников сократилось с 50 тысяч в 2011–2012 годах до около 38 тысяч в настоящий момент. Александр Гордейчик подчеркивает:
– Задачи, которые обозначил белорусский лидер в своем выступлении, выдвигают новые требования к управленческой вертикали любого уровня. Все руководители, будь то министр или руководитель исполкома, должны очень быстро реагировать на динамику изменения социально-политической и экономической ситуации. Сегодня надо работать на упреждение.
Александр Гордейчик также добавил, что в этом плане Академия управления при Президенте переформатировала свою работу: сейчас образовательный процесс там строится таким образом, чтобы управленцы были способны быстро и оперативно оценить обстановку, принять грамотное и оперативное решение.
– Современный управленец обязан способствовать консолидации белорусских граждан. Важно задействовать в этой работе лидеров мнений и активистов. Это то, что, мне показалось, имел в виду Президент, акцентируя внимание на этой проблеме, – резюмировал эксперт.
Фото предоставлено спикером
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Мнение: задачи, которые обозначил Президент, выдвигают новые требования к управленческой вертикали любого уровня
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