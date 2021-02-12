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  2. Мнение: ВНС стало знаковым событием в истории страны и показало, что мы действительно сильное государство

Мнение: ВНС стало знаковым событием в истории страны и показало, что мы действительно сильное государство

Мнением о Всебелорусском народном собрании, приоритетах развития государства, о которых говорили Президент и делегаты, с корреспондентом sb.by поделилась председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома Тамара Красовская:


– Это действительно знаковое событие в истории страны. Получился откровенный разговор, в котором очень правильно и четко расставлены приоритеты в дальнейшей судьбе Беларуси с принципиальной оценкой того пути, который пройден. Собрание еще раз показало, что мы сильное, сплоченное государство, в центре внимания которого – забота о человеке. И у нас есть сильный, мудрый лидер, который делами доказывает свою преданность стране и народу. 

В стратегии развития, конечно, всех волнует экономический блок. И здесь важно, что не было пустых обещаний. Президент справедливо подчеркнул, что достойную зарплату надо заработать, чтобы рост доходов обеспечивался ростом производительности труда. Об этом говорилось и на многочисленных диалоговых площадках, поэтому и люди понимают, что наше благополучие зависит не только от государства, но и от нас самих. При этом власть готова поддерживать инициативы. Это важно. Как и то, что государство не собирается ослаблять вектор социальной защиты. И в этом плане очень актуально звучит поддержка института семьи и многодетных матерей. В сложившейся демографической ситуации важно не только поддержать материально такие семьи, но и популяризировать их. Мы эту работу проводим, в том числе и с работодателями, чтобы мамы, воспитывающие троих и больше детей, смогли реализовать себя в профессиональном плане. 

Говоря о семейных ценностях, Президент обратил внимание и на ответственность детей перед родителями. Меня очень тронула эта часть выступления. Если взять, к примеру, нашу Минскую область, то в интернатных учреждениях проживают сегодня около 3,5 тысячи человек. Содержание одного постояльца обходится учреждению около 950 рублей, что гораздо выше пенсий, которые начисляются. Конечно, государство предоставляет этой категории очень комфортные условия, максимально приближенные к домашним, но ведь далеко не все пожилые люди в этих интернатах одинокие. Государство берет ответственность за них. Один из его главных постулатов – ни один человек не может быть брошен на произвол судьбы. У нас особое уважение к людям старшего поколения. Мы должны сохранить связь всех поколений и привить эти ценности молодежи. В нашем менталитете они заложены. Но где-то мы про них забыли. И верно отметил Президент, что этого не должно быть. 

Тема перекликается с вопросом патриотического воспитания, ведь любовь к Родине, ответственность за ее судьбу, должна воспитываться с самых малых лет. И в этом плане важно, что на народном вече выступала молодежь – перспективная, неравнодушная, думающая, инициативная. И каждый из делегатов смог сказать то, что волнует его и большое количество людей, которых он представляет. Выступления получились искренними, открытыми. И в этом тоже уникальность народного форума. Думаю, что каждый получил ответы на волнующие вопросы. 

Фото: house.gov.by
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