Мнение: утвержденный параметр уровня цен на социально значимые товары на 2021 год – это социальная ответственность государства

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БЕЛТА

Комментируя утвержденный Указом № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год» уровень инфляции не более 5%, аналитик заявил:Напомним, достижение роста ВВП в 2021 году утверждено на уровне 101,8% (в процентах к 2020 году), обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3–21,7%.