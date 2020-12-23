Президент утвердил прогнозные параметры на 2021 год. Соответствующие документы были подписаны накануне. В Указе № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год» первые утверждается в качестве важнейшего следующий параметр: удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина, это – факт исполнения государством своей социальной функции.
Фото из архива БЕЛТА
– Любое государство условиях неопределенности, а тем более пандемии, старается обеспечить защиту всех слоев населения, в первую очередь – низкооплачиваемых категорий граждан. Определение перечня социально значимых товаров и регламентирование уровня цен на них – это социальная ответственность государства, экономическая защита малообеспеченных слоев населения.
Комментируя утвержденный Указом № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год» уровень инфляции не более 5%, аналитик заявил:
– Традиционно уровень инфляции в пределах 5–7 % считается оптимальным для экономического роста, все, что выше – приводит к замедлению экономических процессов и невозможности прогнозировать ситуацию. Если инфляция будет обеспечена на уровне не более 5%, если национальная валюта будет устойчивой – темп роста экономики на уровне 1,8% можно будет обеспечить.
Напомним, достижение роста ВВП в 2021 году утверждено на уровне 101,8% (в процентах к 2020 году), обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3–21,7%.
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Мнение: утвержденный параметр уровня цен на социально значимые товары на 2021 год – это социальная ответственность государства
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