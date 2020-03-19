Мнение: турфирмы должны оперативно переориентироваться на внутренний туризм

Об этом журналистам заявил председатель правления Республиканского союза турииндустрии Филипп Гулый.





По его словам, хайп с возвращением белорусских туристов из-за границы очень скоро спадёт, а кризис в отрасли останется. В этой связи, полагает эксперт, компаниям следует оперативно переориентироваться на экспортный (въездной) туризм.

- Коронавирус перешел в коронакризис: туристы, которые должны были к нам приехать, не приехали. Сейчас резко стал спадать поток с российского направления: ещё на прошлой неделе мы получали поток заявок от российских туристов, но с понедельника все изменилось. Компании вынуждены возвращать деньги. Динамика продаж на лето сейчас довольно низкая.

По словам Филиппа Гулого, сегодня компаниям, работающим на выездной туризм необходимо переориентироваться. При этом, считает эксперт, внутренние туры должны быть доступными по цене. Для этого турфирмы должны даже поступиться маржинальность и, если необходимо, работать в ноль.

- Есть ряд антикризисных мер, которые помогут нам самортизировать убытки во втором квартале и, как минимум компенсировать их в четвертом квартале 2020 года. Любой кризис - это шанс для роста и открытия новых горизонтов. Сейчас трудно и сложно, но нужно засучить рукава и работать. В первую очередь, необходимо мобильно переориентировать белорусский турпродукт, который шел на экспорт и пока не идет, на внутренний рынок. Но сделать это нужно коммерческим путем: так, чтобы наши граждане в привычных каналах дистрибуции (в офисах компаний, которые раньше отправляли людей на выезд) могли покупать интересный и качественный продукт (начиная от экскурсионных туров, туров выходного дня, санаторного отдыха) по доступной цене. нужно быстро обучить персонал турфирм, чтобы они могли рассказывать о преимуществах такого продукта, построить систему дистрибуции с высокой и понятной комиссией. Это первая часть. Второе, вся цепочка туристического продукта (логистические компании, фирмы, гостиницы, санатории, рестораны) должна согласовано выработать меры по работе в четвертом квартале 2020 года и в следующем году, когда мы все готовы поступиться своей маржинальностью, сократить до нулевого порога рентабельность, но дать объем валовой валютной выручки и обеспечить глубину продаж.