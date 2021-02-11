Пришло время активнее внедрять информационные технологии в сферу производства. Такое мнение sb.by высказал Алексей Козырь, директор ООО «Технопарк Полесье» из Пинска, после выступления на VI Всебелорусском народном собрании своего коллеги – директора брестского ЗАО «Научно-технологический парк» Дмитрия Макарука:
– Инновации – основа для будущих точек роста. Пришло время активнее внедрять информационные технологии в сферу производства («умное производство», или индустрия 4.0) посредством автоматизации технических процессов, технологических операций от закупки сырья до контроля выпуска продукции в режиме online.
Сегодня в Брестской области работают три научно-технологических парка. Их резидентами являются порядка 80 организаций, из которых более 50 выпускают продукцию и выполняют работы, соответствующие V и VI технологическим укладам.
– Ключевое направление деятельности ООО «Технопарк «Полесье» – обеспечение благоприятных условий для интенсивного формирования и развития сельского хозяйства и агробиотехнологии, – продолжил Алексей Козырь. – В нынешнем году планируем организовать выпуск промышленных и бытовых озонаторов на базе резидента технопарка – ООО «ТитанПроСервис». Опытные образцы уже хорошо себя зарекомендовали в период пандемии. Также на базе технопарка с 2018 года работает «Иновационно-промышленный кластер в области биотехнологии и зеленой экономики», резидентами его являются 35 предприятий Припятского Полесья.
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Мнение: пришло время активнее внедрять информационные технологии в сферу производства
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